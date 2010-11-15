Тарасюк: квазиевропейская риторика потерпела поражение

У политиков Европейского парламента не существует иллюзий относительно украинских местных выборов-2010.

Об этом заявил лидер НРУ Борис ТАРАСЮК, комментируя доклад наблюдателей от Европарламента, депутатов Павла КОВАЛЯ и Яна КОЗЛОВСКИ относительно ряда недостатков на местных выборах в Украине, сообщили УНИАН в пресс-центре Народного руха Украины.

По мнению политика, заявление европейских депутатов относительно местных выборов в Украине показало, что “квазиевропейская риторика” власти потерпела поражение. “Ею, как фиговым листком, не удалось прикрыть от мира массированные фальсификации и манипуляции избирательным процессом”, - отметил Б.ТАРАСЮК.

По его словам, нарушения в ходе выборов, отмеченные в заявлении евродепутатов, были засвидетельствованы и наблюдателями, и кандидатами от НРУ.

Б.ТАРАСЮК убежден, что «после такого провала у власти есть два выбора: либо и в дальнейшем пробовать "напускать туман", либо, наконец, назвать вещи своими именами: она строит в Украине авторитарное государство под диктовку ПУТИНА».

По словам Б.ТАРАСЮКА, те политические силы, которые приняли новый избирательный закон, способствовавший махинациям в ходе местных выборов, должны понести политическую ответственность за свертывание демократии в Украине. “А непосредственные фальсификаторы местных выборов должны предстать перед судом», - заявил Б.ТАРАСЮК.

В то же время политик уверен, что должно прийти время для того, чтобы виновные были наказаны, поскольку нынешняя власть покрывает нарушения.

«Поэтому мы должны формировать юридически целостную базу данных относительно нарушений – чтобы время ответственности пришло, и закон восторжествовал», - подытожил лидер НРУ.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября наблюдатели от Европарламента, депутаты Павел КОВАЛЬ (группа Европейских консерваторов и демократов, Польша) и Ян КОЗЛОВСКИ (группа Народных партий, Польша) обнародовали доклад, подготовленный по результатам наблюдения за выборами.

В докладе они отметили ряд недостатков на местных выборах в Украине.

«Перед днем голосования можно было заметить ряд недостатков, которые имели прямое влияние на проведение выборов и результаты выборов и которые вызвали обеспокоенность процессом голосования», - говорится в документе.

Депутаты, в частности, отметили, что одним из недостатков стало позднее принятие нового закона о выборах, который вступил в силу только 31 июля, оставив мало времени для подготовки к выборам.