Донецкие предприниматели призвали поддержать акцию протеста в Киеве

Сегодня в Донецке предприниматели протестовали против принятия нового Налогового кодекса, разработанного действующим правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, в акция протеста, которая проходила у здания Донецкой облгосадминистрации, приняли участие более 200 человек, занятых частным предпринимательством.

Митингующие требовали «отклонить проект Налогового кодекса №7101-1, отменить дополнительные пенсионные взносы предпринимателям за себя, уменьшить ставку единого социального взноса» и т.д. Собравшиеся выступали против «уничтожения малого и среднего бизнеса в Украине», что, по их мнению, неизбежно произойдет в случае принятия Налогового кодекса в предложенной реакции.

Протестующие держали плакаты: «Нет налоговому рэкету», «Убойному налогообложению - нет!», «Кризис. Снижайте аренду», «Донбасс против налогового террора» и др.

Завтра, 16 ноября, предприниматели из разных регионов намерены пикетировать Верховную Раду Украины, которая будет рассматривать проект Налогового кодекса. Участники акции призывали поддержать пикетирующих в Киеве.