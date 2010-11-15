Туск воспринял сравнение с запуганным щенком как комплимент

Премьер-министр Польши Дональд ТУСК назвал неприличным поведение политиков из крупнейшей оппозиционной партии „Право и Справедливость” (PiS), которые не признают результаты расследования причин катастрофы президентского самолета вблизи Смоленска в апреле текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом Д.ТУСК сказал журналистам, комментируя сегодняшнее заявление лидера PiS Ярослава КАЧИНСКОГО о том, что польское правительство ведет себя, как “запуганный щенок”.

„Очень люблю собак, поэтому позволю себе воспринять (слова Я.КАЧИНСКОГО), может, как не очень удачный, но комплимент”, - пошутил Д.ТУСК, которого цитируют польские СМИ.

Он заверил, что польская власть прилагает все усилия, чтобы узнать об истинных причинах катастрофы, выразив мнение, что политики из PіS за счет трагедии хотят повысить свои рейтинги.

При этом Д.ТУСК заявил, что правительство не позволит „неответственным политикам” портить отношения Польши с соседними странами и подрывать авторитет государства на международной арене.

„Считаю непристойностью то, что делает вокруг катастрофы группа политиков, связанная с PiS”, - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 ноября, лидер PiS, брат погибшего Президента Польши Леха Качинского Я.КАЧИНСКИЙ заявил, что позиция польской власти при расследовании причин Смоленской авиакатастрофы, которая унесла жизни 96 граждан Польши, напоминает реакцию „запуганного щенка”.

Кроме того, руководитель созданной PiS парламентской группы по расследованию причин Смоленской катастрофы Антоний МАЧЕРЕВИЧ и экс-глава МИД Анна ФОТИГА отбыли сегодня в США, где планируют провести переговоры относительно возможного создания международной комиссии по расследованию этой трагедии.

Письмо Я.КАЧИНСКОГО, в котором он призывает создать такую комиссию, будет передано Генсеку ООН, Генсеку НАТО, председателю Совета ЕС, председателю Еврокомиссии и председателю Конгресса США.

По неофициальным данным, контролируемая российской властью МАК в своем рапорте возложила основную вину за катастрофу на польских пилотов.

По мнению ряда экспертов, причиной трагедии могут быть неправильно поданные данные диспетчером Смоленского аэродрома экипажу президентского самолета.