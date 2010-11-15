Клюев представил Балогу

Сегодня в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций состоялась церемония представления нового министра Виктора БАЛОГИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, представил В.БАЛОГУ первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

Он отметил, что В.БАЛОГА уже работал в должности министра по вопросам чрезвычайных ситуаций, поэтому специфика работы ведомства ему хорошо знакома.

А.КЛЮЕВ пожелал новоназначенному руководителю министерства успешной работы.

В свою очередь, В.БАЛОГА пообещал делать все от него зависящее, чтобы придерживаться главного лозунга МЧС Украины «Предотвратить! Спасти! Помочь!».

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 12 ноября назначил В.БАЛОГУ министром по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.