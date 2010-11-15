Харьковчане не намерены сворачивать палатки на площади Свободы

Жители палаточного городка на площади Свободы в Харькове решили продолжать бессрочную акцию протеста.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил активист палаточного городка Иван ВАРЧЕНКО.

Он заметил, что согласительная комиссия Харьковского горсовета только рекомендовала участникам акции самостоятельно свернуть палаточный городок, однако жители городка коллегиально приняли решение, что будут продолжать протест.

И.ВАРЧЕНКО отметил, что участники акции действуют исключительно в пределах правового поля и не нарушают действующее законодательство. В случае применения к ним силы протестанты «готовы дать адекватный ответ».

Как сообщал УНИАН, сегодня согласительная комиссия Харьковского городского совета рекомендовала свернуть палаточный городок на площади Свободы «в связи с началом подготовки города к новогодним праздникам».

Бессрочная акция протеста против признания результатов выборов Харьковского городского председателя началась 9 ноября. На сегодняшний день в палаточном городке установлено 27 палаток.