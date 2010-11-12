Чечетов не дал засомневаться, за счет кого увеличится большинство в ВР

Не назначение Виктора БАЛОГИ на должность министра по чрезвычайным ситуациям, а результаты местных выборов станут толчком для роста парламентского большинства, сказал в интервью УНИАН первый заместитель председателя фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ.

По его словам, «главным катализатором или ускорителем перехода или отхода от обанкротившейся БЮТ или «Батькивщины» стали местные выборы, которые перекрасили Украину в цвет флага Партии регионов, а не назначение Виктора БАЛОГИ».

М.ЧЕЧЕТОВ, отвечая на вопрос, не будет ли трений в парламентском большинстве в связи с назначением министром не представителя Блока Литвина или КПУ, подчеркнул, что назначение В.БАЛОГИ «еще раз подтвердило последовательность кадровой политики Президента, который говорил, что во главе угла должен стоять не партийный билет, а профессиональные качества».

Он отметил, что В.БАЛОГА «был губернатором, министром, главой Администрации Президента, и это человек с широкомасштабным мышлением».

Как сказал М.ЧЕЧЕТОВ, сегодня не нужны политики, а нужны профессионалы. По его словам, «нам сегодня нет смысла надувать большинство в 300 голосов в парламенте». Он добавил, что за президентские законопроекты уже голосуют «330-340 народных депутатов».

М.ЧЕЧЕТОВ подчеркнул, что сегодня нужны профессионалы во власти, поскольку необходимо выполнять программу Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

По его словам, «через два года парламентские выборы будут проводиться по смешанной системе». «Мы сможем через два года завести по пропорционалке 100 человек и еще 200 - по мажоритарным округам, то есть, 300 народных депутатов будут от Партии регионов», - сказал он. «Но для этого, - подчеркнул М.ЧЕЧЕТОВ, - нужно выполнить программу, а это возможно, когда будет профессионализм, поскольку политика отошла на второй план».