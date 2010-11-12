Пшонка заявляет, что Турчинова допрашивали не по делу Луценко

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА заявляет об отсутствии политических оснований в возбуждении уголовного дела в отношении экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Действительно, есть такое уголовное дело. Оно расследуется Главным следственным управлением Генпрокуратуры. Есть факт. Давайте идти от фактов. Был водитель? Был водитель. Не значился он раньше в милиции? Не значился. Этому факту дана правовая оценка. Никакой политики – факт есть, и он подтвержден документально, де-юре. Давайте правовую оценку давать фактам, которые существуют в действительности», - сказал В.ПШОНКА.

Отвечая на вопрос, действительно ли в рамках расследования этого уголовного дела вчера был вызван на допрос бывший первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ, В.ПШОНКА сказал: «Нет, он был вызван по совсем другим обстоятельствам».

В то же время, генпрокурор сказал, что в рамках расследования уголовного дела в отношении Ю.ЛУЦЕНКО «есть вопросы по этому делу и к бывшему первому вице-премьеру, и он должен ответить на эти вопросы».

Вместе с тем, по словам В.ПШОНКИ, к А.ТУРЧИНОВУ есть вопросы по некоторым уголовным делам, в рамках расследования которых, в соответствии с действующим законодательством, проводились допросы. При этом он не уточнил, какие дела имеет в виду.

Как сообщал УНИАН, в отношении Ю.ЛУЦЕНКО возбуждено уголовное дело по ст. 191 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Ряд оппозиционных политсил, в частности, Блок Юлии Тимошенко и возглавляемая ею партия «Батькивщина», заявили, что возбуждение уголовного дела в отношении Ю.ЛУЦЕНКО является давлением на оппозицию и преследованием оппозиционных политиков.

11 ноября А.ТУРЧИНОВ после допроса в Главном следственном управлении по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины заявил, что его допрашивали в связи с делом о растрате государственных средств бывшим министром внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО.