Пять мэров на Львовщине не будут прислуживать Партии регионов
Заверяет лидер «Фронта Змін»
Мэры городов от партии «Фронт Змін» не будут “прислуживать” Партии регионов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции лидер «Фронта Змін», народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК.
«У политической партии «Фронт Змін» пять мэров в Львовской области, которые не будут прислуживать Партии регионов, я хочу это очень четко задекларировать, которые будут служить лишь территориальной общине», - сказал А.ЯЦЕНЮК.
Он отметил, что Президент Украины «не имеет права назначать мэров», «хоть я понимаю, что им этого очень хотелось бы».
Лидер “Фронта Змін” подчеркнул, что мэр города - это самостоятельная фигура, ответственная только перед территориальной общиной. «Он (мэр – УНИАН) будет делать именно то, что нужно для общества, а не выполнять те указания, которые хочет ему давать сегодня провластное большинство», - отметил А.ЯЦЕНЮК.