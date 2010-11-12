Пять мэров на Львовщине не будут прислуживать Партии регионов

Мэры городов от партии «Фронт Змін» не будут “прислуживать” Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции лидер «Фронта Змін», народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК.

«У политической партии «Фронт Змін» пять мэров в Львовской области, которые не будут прислуживать Партии регионов, я хочу это очень четко задекларировать, которые будут служить лишь территориальной общине», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что Президент Украины «не имеет права назначать мэров», «хоть я понимаю, что им этого очень хотелось бы».

Лидер “Фронта Змін” подчеркнул, что мэр города - это самостоятельная фигура, ответственная только перед территориальной общиной. «Он (мэр – УНИАН) будет делать именно то, что нужно для общества, а не выполнять те указания, которые хочет ему давать сегодня провластное большинство», - отметил А.ЯЦЕНЮК.