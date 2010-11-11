Азаров объявил «серьезный прорыв», хотя и не любит это слово

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что Украина должна сделать рывок в развитии науки и техники, а также инновационной политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание в Кабинете министров по вопросам научно-технической и инновационной политики.

Н.АЗАРОВ напомнил, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ поставил перед правительством серьезное задание относительно развития научно-инновационной политики.

По мнению премьер-министра, для того, чтобы выполнить задачу Президента, нужно осуществить серьезный прорыв в этом вопросе. «Я не очень люблю это слово «рывок», «прорыв», потому что только мы начинаем куда-то прорываться – мы откатываемся назад. И, тем не менее, без такого резкого ускорения мы не обойдемся», - отметил Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр подчеркнул, что сегодня Украина должна четко определиться, какие именно направления нужно развивать и во что вкладывать ресурсы. При этом он отметил, что на сегодняшний день экономическая ситуация позволяет вкладывать ресурсы в модернизацию и инновационные проекты.

Н.АЗАРОВ подтвердил готовность правительства финансировать фундаментальную науку, осуществлять кредитование научной деятельности через систему государственных банков и так далее.

В то же время он выразил желание, чтобы частный бизнес также приобщался к финансированию научных исследований.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что в 2006 году правительство пыталось сделать все для развития научно-технической и инновационной политики. В частности, были выделены 2 млрд. грн. на разнообразные проекты, были созданы технопарки. Но в 2008-2009 годах, по словам Н.АЗАРОВА, к сожалению, эти проекты были свернуты. «Мы готовы восстановить как финансирование, так и организационные структуры», - отметил премьер, опять обратив внимание на то, что важно знать при этом, какие сферы научной деятельности, какие инновационные проекты нужно поддерживать.