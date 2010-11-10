Клюев едет в Харьков, чтобы открыть уже открытую дорогу

Вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ завтра примет участие в открытии Харьковской окружной дороги.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, после торжественной церемонии открытия дороги, которая состоится в 15.00, планируется подход А.КЛЮЕВА к прессе.

Справка УНИАН. Генеральный подрядчик реконструкции дороги - ГП «Харьковский облавтодор» ОАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины». Субподрядчики – «Альтком» (Донецк), трест «Днепродорстрой» и ОАО «ДРСУ-33» (Харьковская область).

В ходе капитального ремонта дороги были обустроены семь дополнительных полос на подъем общей протяжностью 7 км, реконструированы мосты через реки Лопань и Харьков.

Дорога полностью открыта для движения с 27 октября.