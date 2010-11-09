Тимошенко: дадим достойный ответ на парламентских выборах

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО считает местные выборы, которые состоялись в Украине 31 октября, самыми нечестными и грязными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время брифинга.

«Этот процесс был хорошо спланированной и воплощенной в жизнь технологией назначения местной власти вопреки волеизъявлению народа», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что с момента завершения избирательной кампании прошло 9 дней, но до этого момента не обнародованная официальная явка и вообще не подведены итоги выборов. «По всей стране продолжают вбрасывать бюллетени, переписывать протоколы, корректировать результаты выборов при поддержке судов и силовых структур», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что во время нынешних выборов команда Президента пыталась завершить концентрацию власти в одних руках, ликвидировать настоящую оппозицию и накануне парламентских выборов проверить в действии технологию проведения управляемых выборов.

«Сейчас Президент Украины пытается системно сфальсифицированные выборы объяснить случайными, досадными, отдельными ошибками. Это обман», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что теперь, чтобы предотвратить узурпацию власти, нужна настоящая консолидация общества и эффективное сотрудничество с мировым демократическим сообществом.

«Мы уже знаем, какие мошеннические приемы и методы использует власть. Мы полностью перестроим работу нашей команды с учетом новых вызовов авторитаризма, консолидируем народ вокруг четкой и эффективной идеи развития страны и дадим достойный ответ на ближайших парламентских выборах новейшим фальсификаторам».