Луценко считает абсурдом уголовное дело против его водителя

У лидера «Народной самообороны» Юрия ЛУЦЕНКО нет разумного объяснения действиям прокуратуры, которая возбудила уголовное дело по факту злоупотребления властью при приеме на работу его водителя.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Народной самообороны”.

«Разумного объяснения возбуждению этого дела у меня нет. Если месяц назад на депутатский запрос относительно фактов досрочного присвоения звания господину СТОГНИЮ МВД сообщило, что нарушений законодательства при этом не было, то, соответственно, политическая составляющая возбуждения нового уголовного дела - вполне очевидна», - считает Ю.ЛУЦЕНКО.

Он заметил, что это, скорее всего, связано с его политической активностью, которая ведется в этой предвыборной кампании в местные советы. “Я думаю, что это дело будет мной выиграно так же, как и те надуманные уголовные дела, которые были возбуждены против меня в 2007 году», - уверен лидер «Народной самообороны».

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО заверил, что его не волнует уголовное дело относительно якобы злоупотребления служебным положением при приеме на работу водителя.

“На фоне кошмаров, которые творили вчерашние бандиты, а сегодня - кандидаты в депутаты, претензии к карьере водителя выглядят как политически мотивированные и просто смешные», - добавил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту злоупотребления властью или служебным положением служебными лицами МВД в период руководства им Юрия ЛУЦЕНКО, которые оформили на работу в милицию водителя экс-руководителя ведомства.

По словам заместителя министра МВД Украины, начальника Главного следственного управления Василия ФАРИННИКА, нарушение заключается в том, что человек в течение двух лет с момента трудоустройства в органы внутренних дел получил специальные звания от капитана до подполковника, получал немалую заработную плату. Кроме того, общий стаж работы водителем этого человека составляет 22 года, и он был зачтен как общий стаж работы в милиции. «Ясно, без министра, без должностных лиц кадровой службы этого нельзя было сделать», - сказал В.ФАРИННИК, заметив при этом, что есть документ, подписанный конкретными людьми. На уточняющий вопрос, кем именно, он сказал: «Письмо подписывал Юрий Витальевич, резолюцию ставил ТУРЧИНОВ».