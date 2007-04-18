Тимошенко, Кириленко, Луценко созывают ”масштабный митинг”

Лидеры оппозиции призывают граждан Украины в пятницу, 20 апреля, в 18.00 принять участие в акции протеста на Европейской площади в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня во время пресс-конференции лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО отметила, что «сегодня пришло время обратиться с такой просьбой к гражданам Украины».

Она отметила, что в последнее время оппозиционные политические силы получают из всех регионов Украины обращения от граждан с просьбой собрать в Киеве масштабный митинг в поддержку оппозиции.

Тем самым, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, сторонники оппозиции хотят сделать все, чтобы «прекратить демонстрацию искусственных майданов со стороны Партии регионов и собрать тот майдан, который наведет порядок в Украине». Лидер БЮТ также отметила, что во время митинга 20 апреля будет принято решение, будут ли иметь акции бессрочный характер.

В свою очередь лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО отметил, что акция будет проходить под лозунгом «Мятежникам – нет! Досрочным выборам – да!». Он отметил, что проведение акции протеста должно продемонстрировать “мятежникам, которые уцепились за депутатские и министерские кресла, что Украина уже не та, и что украинцев в загоны для козлов не загнать».