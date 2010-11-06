Губернатор Закарпатья получил в Киеве последнее китайское предупреждение?

Потерпев ощутимое поражение на местных выборах, власть на Закарпатье пытается сформировать подконтрольное большинство в областном совете путем подтасовки результатов голосования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Единый Центр», об этом сегодня заявил лидер «Единого Центра», народный депутат Украины Игорь КРИЛЬ.

Он отметил, что итоги избирательной кампании в Закарпатской области явно не отвечают расчетам правящей политической силы и задачам, которые были поставлены в Киеве председателю областной государственной администрации Александру ЛЕДИДЕ. «На днях он побывал в столице. Визит для господина ЛЕДИДЫ был безотрадным. Получив «последнее китайское предупреждение», губернатор поехал домой с альтернативой - обеспечить «свое» большинство в облсовете или потерять должность», – заявил И.КРИЛЬ.

По словам депутата, местная власть немедленно начала выполнять эту установку. По его мнению, об этом свидетельствуют попытки скорректировать результаты голосования. «В этот раз пошли в обход. В протокол территориальной избирательной комиссии Виноградовского района просто дописали 350 голосов в пользу одной из венгерских партий. Такой трюк дает этой маловлиятельной политической силе 2 мандата в облсовете, которые переходят в полное распоряжение Партии регионов. Очевидно, сценаристы и исполнители этой сделки надеялись, что маневр с венгерской партией не привлечет внимания местной общественности», - заявил лидер “ЕЦ”.

И.КРИЛЬ сообщил, что на Закарпатье «Единый Центр» собрал все протоколы участковых комиссий с «мокрыми» печатями, которые свидетельствуют о попытке подтасовки результатов голосования. По факту этого нарушения будет направлен иск в суд. «Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить очередной фальсификации в угоду политическому будущему конкретного чиновника», – сказал лидер «Единого Центра».