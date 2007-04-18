В УНИАН состоится пресс-конференция представителей коалиции
15:04, 18 апреля 2007Политика
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Сегодня в 16.00 в информационном агентстве УНИАН состоится пресс-конференция представителей коалиции относительно возможных провокаций с силовым захватом Секретариата Президента Украины, Нацбанка и других административных зданий.
В частности, в пресс-конференции примут участие народные депутаты от Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ, от СПУ Сергей КУЗЬМЕНКО, от КПУ Валентин МАТВЕЕВ.
Ул. Крещатик, 4, конференц-зал. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.
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