Зять Ющенко благодарит ”отца” за свой провал на съезде НСНУ

Зять Президента Украины Алексей ХАХЛЕВ считает, что невнесение его фамилии в избирательный список «Нашей Украины» свидетельствует об отсутствии какого-либо лоббирования и протежирования со стороны Виктора ЮЩЕНКО.

Как сказал А.ХАХЛЕВ в эксклюзивном комментарии агентству УНИАН, «трагедии или поражения в данной ситуации я не вижу. Политическая жизнь каждого политика состоит из многих раундов. Мой первый – стал таким. Результат прошлого политического понедельника - это в первую очередь яркое свидетельство отсутствия какого-либо лоббирования и протежирования со стороны отца. Я искренне ему благодарен за это и воспринимаю как признание моей самостоятельности в принятии решений, поступках и политическом выборе».

«Сегодняшняя ситуация такова, а какой она будет завтра - время покажет. Знаю одно – я уверен в своих силах, убеждениях и готов идти дальше», - заявил А.ХАХЛЕВ.

Как известно, фамилия зятя В.ЮЩЕНКО была предложена для внесения в избирательный список „Нашей Украины”, но некоторые делегаты съезда партии, который состоялся 16 апреля, не поддержали это предложение.

Фото журнала "Профиль Украина"