У Цушко заявляют, что депутатов не били

Милиция заявляет, что меры физического влияния к собравшимся возле здания Конституционного суда Украины сегодня не применяла.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Департамента связей с общественностью МВД Украины.

“Сегодня отдельные Интернет-издания распространили сообщение о том, что работники милиции, которые охраняют общественный порядок возле здания Конституционного суда Украины, якобы прибегали к незаконным действиям в отношении судей КС и собравшихся возле помещения КСУ народных депутатов Украины ”, говорится в сообщении.

В связи с этим в ДОС, в частности, заявляют, что утром 18 апреля возле здания КС, где должно было начаться очередное заседание, собрались около 4 тыс. сторонников парламентско-правительственной коалиции и почти столько же – сторонников оппозиции, среди которых находилось немало народных депутатов Украины. “Концентрация такого количества людей на неприспособленной для этого территории привела к давке и локальным конфликтам между собравшимися. При этом возникли преграды для прохождения к зданию отдельных судей Конституционного Суда Украины и аккредитованных на его заседание журналистов”, отмечают правоохранители.

Учитывая это, работники милиции образовали «живой коридор» между группами сторонников разных политических сил, что способствовало прохождению судей и журналистов к месту своей работы, а также недопущению столкновений между политическими оппонентами, говорится в сообщении. “При этом меры физического влияния к собравшимся возле здания Конституционного суда Украины милицией не применялись”, отметили в ДОС.

По данным правоохранителей, на момент начала заседания Суда ситуация возле упомянутого здания стабилизировалась. Работники милиции продолжают нести службу по охране общественного порядка возле помещения Конституционного суда Украины, где по состоянию на 12.00 находятся около 12 тыс. граждан, в установившемся режиме, сообщили в ДОС.