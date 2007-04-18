Оппозиция пикетирует Конституционный Суд

Сегодня в 9.00 в Киеве по инициативе Объединенной оппозиции началась акция “Честный суд - честные выборы!”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, сторонники “Нашей Украины”, Блока Юлии Тимошенко и “Народной самообороны” пикетируют Конституционный Суд Украины с целью привлечь внимание общества к важности справедливого и беспристрастного рассмотрения вопроса и принятия решения относительно указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады, а также недопущении коррупционных действий в стенах Конституционного Суда.

По данным “Нашей Украины”, во время проведения акции, приблизительно в 12.00 возле здания КС планируется брифинг для прессы лидеров Объединенной оппозиции: Вячеслава КИРИЛЕНКО, Юлии ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня КС продолжит рассмотрение дела относительно конституционности указа Президента Украины о роспуске парламента.