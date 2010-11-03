Янукович говорит, что Медведько сам попросил его снять

Александр МЕДВЕДЬКО сам попросил освободить его от должности генерального прокурора Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в интервью журналистам в Луганске, где находится с рабочей поездкой.

Отвечая на вопрос о назначении нового генерального прокурора, В.ЯНУКОВИЧ заметил, что А.МЕДВЕДЬКО является опытным руководителем, который всю жизнь посвятил работе в органах прокуратуры.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, сам А.МЕДВЕДЬКО попросил его перевести на другую работу.

При этом глава государства подчеркнул необходимость модернизации органов прокуратуры и ротации кадров.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, на сегодняшний день еще не принято окончательное решение о дальнейшем месте работы А.МЕДВЕДЬКО, но понятно, что он будет работать на достаточно высоком уровне.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что сегодня подписал представление в Верховную Раду о назначении нового генерального прокурора Украины. По его словам, после советов лично с А.МЕДВЕДЬКО и с другими специалистами, они пришли к выводу, что на этом посту очень важно иметь преемственность, и поэтому В.ЯНУКОВИЧ остановился на кандидатуре первого заместителя А.МЕДВЕДЬКО Виктора ПШОНКИ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 ноября, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ внес в Верховную Раду письменное представление о назначении В.ПШОНКИ на должность генерального прокурора.

Перед этим, в связи с завершением срока полномочий, В.ЯНУКОВИЧ освободил А.МЕДВЕДЬКО от должности генерального прокурора.