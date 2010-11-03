Регионал советует оппозиции идти в прокуратуру

Представитель Президента в Верховной Раде, народный депутат от Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО советует оппозиции обращаться в правоохранительные органы, если они имеют доказательства о фактах нарушений во время избирательной кампании, а не создавать временные следственные комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.МИРОШНИЧЕНКО заявил журналистам, комментируя требование фракции БЮТ создать соответствующую ВСК.

По его словам, сам факт создания комиссии является вполне допустимым, если для этого есть достаточно оснований. В то же время, добавил депутат, комиссия должна расследовать определенные обстоятельства, а не уже с самого начала декларировать о стопроцентном существовании определенных нарушений.

«Если вы имеете доказательства, то зачем вы создаете ВСК? Собирайте материалы, передавайте их в прокуратуру, следите за тем, чтобы шло объективное расследование», - сказал Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

Если же таких доказательств нет, по мнению Ю.МИРОШНИЧЕНКО, то именно тогда необходимо создавать временную следственную комиссию.

При этом он заметил, что представители оппозиции еще до начала работы такой комиссии декларируют свои выводы и пытаются использовать ВСК для легализации своей политической позиции.