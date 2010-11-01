Мэр Кременчуга поздравил с победой кандидата от "Батькивщины"

В Кременчуге Полтавской области кандидат в мэры от Партии регионов Николай ГЛУХОВ признал победу на выборах представителя ВО «Батькивщина» Олега БАБАЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, Н.ГЛУХОВ сообщил журналистам, что поздравил своего конкурента от ”Батькивщины” с предварительной победой на выборах.

При этом Н.ГЛУХОВ отметил, что выборы в городе прошли демократично.

«Зная предварительные итоги выборов в мэры города, я набрал телефон народного депутата, будущего мэра города, и поздравил его с победой. Пожелал ему хорошей работы, сказал, что город сдаю не в безобразном состоянии, как он любил говорить во время избирательной гонки, и попросил начатые проекты воплотить в жизнь», - сказал Н.ГЛУХОВ.