Грищенко сделал вывод, что украинская демократия - в хорошем настроении

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО поблагодарил послов иностранных государств за направление наблюдателей на местные выборы в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с послами иностранных государств.

«Хотел бы поблагодарить вас за то, что наблюдатели прибыли в Киев, чтобы сделать свой ценный вклад в дело укрепления демократии в Украине», - сказал он.

Министр отметил, что понимает, насколько непростым было задание увидеть объективную картину за наслоениями многочисленных политических заявлений и спекуляций.

«Убежден, что вам это удалось», - сказал министр и напомнил, что при отсутствии международных обязательств Украина не только пригласила наблюдателей, не устанавливая никаких количественных ограничений, но и все иностранцы, которые подали заявки в Центральную избирательную комиссию, были зарегистрированы как международные наблюдатели.

«Это были самые международные местные выборы в истории, во всяком случае, Украины», - сказал министр.

По его словам, украинская власть стремилась, чтобы украинские граждане почувствовали, что истинная демократия является не политической войной на взаимное уничтожение, а справедливым и прозрачным процессом на благо людей.

К.ГРИЩЕНКО заверил, что украинская власть будет конструктивно взаимодействовать с оппозицией, в частности, в тех областях и населенных пунктах, где оппозиционные партии победили. Но, по словам министра, власть никогда не воспримет попытку дискредитировать украинское государство в глазах граждан страны и международного сообщества.

«Вывод сегодня – украинская демократия жива и в хорошем настроении», - сказал министр.

К.ГРИЩЕНКО также выразил надежду, что выводы наблюдателей будут объективными и беспристрастными. «Украина заинтересована в мнении наблюдателей и международного сообщества, и мы серьезно отнесемся ко всем аргументам, замечаниям и предложениям», - добавил он.