Королевской не нравится "подарок" под елочку, который ВР готовит бухгалтерам

Большинство в Верховной Раде пытается любой ценой протянуть Налоговый кодекс, при этом идет на прямое нарушение законов, потому что у народных депутатов отбирают право законодательной инициативы.

Об этом сегодня на Согласительном совете заявила народный депутат от БЮТ, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, сообщили УНИАН в ее пресс-службе.

Это заявление было вызвано тем, что сектор регистрации законопроектов Аппарата ВР отказался регистрировать проект постановления “О признании утратившим силу Постановления Верховной Рады Украины “О принятии за основу проекта Налогового кодекса Украины”, подготовленное народными депутатами Н.КОРОЛЕВСКОЙ и Ксенией ЛЯПИНОЙ.

«В нарушение статьи 93 Конституции Украины о праве законодательной инициативы у народных депутатов отбирают это право, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – На самом деле большинство в Верховной Раде пытается любой ценой протянуть Налоговый кодекс, при этом идет на прямое нарушение законов».

«В случае принятия Налогового кодекса 16 ноября, этот документ будет опубликован не ранее 1 декабря. Даже если Верховной Радой будет принят «самый ласковый вариант Налогового кодекса», сотни тысяч бухгалтеров просто не успеют разобраться в документе, насчитывающем более 500 страниц и привести в соответствие с ним хозяйственную отчетность, – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ, - В результате с 1 января 2011 года налоговые органы получат возможность штрафовать предприятия за нарушения резко измененного налогового законодательства. Ценой поспешного и непродуманного принятия Налогового кодекса будет усиление репрессий контролирующих органов, дестабилизация работы субъектов хозяйственной деятельности, что негативно отразится на и так еле еде дышащей экономике».

Глава профильного парламентского комитета считает, что новый проект Налогового кодекса, к которому официально зарегистрировано более 4,5 тыс. поправок, должен быть отправлен на доработку. При этом народным депутатам необходимо предоставить возможность немедленно начать обсуждение государственного бюджета Украины, сформированного на существующей налоговой базе, чтобы страна вступила в 2011 год с утвержденным главным финансовым документом.

Что же касается Налогового кодекса, то, в соответствии с Бюджетным кодексом, его окончательный текст должен быть опубликован до 15 августа 2011 года и вступить в силу с 1 января 2012 года, считает Н.КОРООЛЕВСКАЯ.

В пресс-службе депутата отметили, что формальной причиной отказа в регистрации проекта постановления “О признании утратившим силу Постановления Верховной Рады Украины “О принятии за основу проекта Налогового кодекса Украины” стало письмо регламентного комитета. В нем говорится о том, что народные депутаты не определены как лица, которые имеют право давать правовую оценку или делать экспертизу законопроектов, проектов других актов ВР, внесенных другими субъектами права законодательной инициативы, путем внесения относительно них предложений, решений, предусмотренных статьей 114 Регламента парламента.

Таким образом, по мнению народных депутатов, происходит подмена норм Регламента письмами регламентного комитета, что недопустимо.