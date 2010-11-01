ПР собирается сама формировать большинство в Киевском облсовете

Партия регионов собирается самостоятельно сформировать убедительное большинство в Киевском областном совете.

Об этом УНИАН сообщили в Киевском областном избирательном штабе партии.

“По предварительным результатам выборов в местные органы власти Партия регионов способна самостоятельно сформировать убедительное, устойчивое и конструктивное большинство в областном совете из депутатов, которые избраны по ее партийному списку и были выдвинуты Партией регионов в одномандатных мажоритарных округах, где одержали победу. Такое большинство составит почти две трети от депутатского состава Киевского областного совета”, - говорится в сообщении.

В то же время, штаб не приводит цифры, на основании которых были сделаны указанные выводы.