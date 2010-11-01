В Сумской области главы избиркомов «исправляют» протоколы прямо в ТИК?

Сумская областная организация политической партии "За Украину!" заявляет, что ее представители в Недригайловском районе зафиксировали факты переписывания руководителями участковых избирательных комиссий протоколов о подсчете голосов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской областной ячейки партии "За Украину!", нарушения, совершенные в помещении Недригайловской районной территориальной избирательной комиссии, зафиксированы на видео.

Также представители партии "За Украину!" утверждают, что все председатели участковых комиссий приезжают в районную ТИК с печатями, чтобы на месте "исправлять" проколы о подсчете голосов.