ВР просят учесть, что украинцы не обязаны отслеживать ошибки державы
В день выборов в списки было не попасть?
Луганское областное отделение Комитета избирателей Украины призывает парламент учесть проблемы, возникшие во время местных выборов 31 октября при совершенствовании избирательного законодательства
Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в заявлении КИУ.
В документе отмечается, что “во время выборов 31 октября 2010 года в Украине в очередной раз не соблюдается гарантированное статьей 38 Конституции право граждан избирать органы власти и местного самоуправления. Поскольку в день голосования для избирателя, который ошибочно не был включен в список, не существует никакой возможности принять участие в выборах. Хотя избирательный закон и предусматривает возможность включения избирателя в уточненный список в день голосования по решению суда, однако в соответствии с частью третьей статьи 183 КАСУ суды принимают иски на неточности в списке не позже, чем за два дня до голосования. И суды отказывались принимать такие иски”.
По мнению членов правления ЛОО КИУ, ошибка в реестре избирателей - это вина государства, а не гражданина. И гражданин не должен отслеживать, какие ошибки допускает государственное учреждение или государственный служащий. Поэтому обеспечить возможность исправления такой ошибки при любых обстоятельствах должно государство, убеждены в КИУ.
Кроме того, они считают, что ответчиком по такому иском должна быть не избирательная комиссия, а орган ведения государственного реестра избирателей, при этом участковая избирательная комиссия должна быть соответчиком.
ЛОО КИУ призывает Верховную Раду учесть нынешнюю проблему при совершенствовании избирательного законодательства и обеспечить соответствующими кодексами и законами надежную защиту избирательных прав граждан.