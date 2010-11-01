"Батькивщина" помогла "Свободе" получить высокий результат?

Высокий результат ВО «Свобода» на выборах во Львовский городской совет, отраженный в экзит-полах, отчасти обусловлен исключением из избирательного процесса ВО «Батькивщина».

Такое мнение на пресс-конференции во Львовском пресс-клубе высказал председатель ЛОО ВО «Батькивщина» Роман ИЛЫК, сообщает Zaxid.net.

"Конечно, это связано", - сказал Р.ИЛЫК, отвечая на вопрос журналистов.

Председатель ЛОО ВО "Батькивщина" обратил внимание на то, что за последние 4 месяца от ВО "Свобода" в адрес "Батькивщины" не поступало никаких сигналов о поддержке. "Если такие политические силы, как "Наша Украина" или Народный Рух Украины, когда осуществлялась рейдерская атака на партию, подставляли плечо и предлагали открывать для нас свои списки, то со стороны "Свободы" была молчаливая тишина", - рассказал Р.ИЛЫК.

"Я знаю, что проводились такие предварительные опросы относительно того, сколько же процентов достанется той или другой политической силе от того, что "Батьквищина" не пойдет на выборы. И только сегодня очень сильно эта политическая сила заволновалась, когда вдруг в бюллетенях не появились те штампы, что "Батькивщина" выбыла. "Свобода" стала переживать, что же их не ставят", - сказал он.

"Можно говорить о том, что какой-то процент сторонников "Батькивщины" проголосовал за "Свободу", и за счет этого они, согласно данным экзит-пола, также получили такой процент голосов", - отметил Р.ИЛЫК.

Р.ИЛЫК также сказал и о том, что определенным образом ВО "Батькивщина" помогла получить хороший результат и Народному Руху Украины, который выдвигал от себя кандидатов этой политической силы.