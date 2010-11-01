Представители Яценюка зафиксировали вброс бюллетеней в Мариуполе

Наблюдатели и члены избирательной комиссии № 43 в городе Мариуполь Донецкой области от партии «Фронт Змін» заявляют о фактах «вбрасывания» бюллетеней во время процедуры подсчета голосов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

На протяжении всего дня члены комиссии от партии «Фронт Змін» сообщали о признаках подготовки «вбрасывания» бюллетеней. Так, по состоянию на 17.00 на этом участке в Мариуполе проголосовали 430 избирателей, однако глава комиссии вписала цифру 700.

Вбрасывание бюллетеней состоялось в тот момент, когда бюллетени из избирательных урн высыпали на стол. В это время несколько членов комиссии оттолкнули остальных и вбросили бюллетени, которые они прятали под верхней одеждой, утверждают в партии «Фронту Змін» .

Члены комиссии и наблюдатели от партии «Фронт Змін» зафиксировали это нарушение на видео. Составляются акты о нарушении. На участок приглашены представители СМИ.

«Фронт Змін» будет добиваться признания выборов на этом участке недействительными, отметили в партии.