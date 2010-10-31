Экзит-пол: мэром Винницы с 79,8% голосов стал Гройсман

По результатам экзит-пола, который проводило отделение Комитета избирателей Украины в Винницкой области, мэром Винницы с 79,8% голосов стал Владимир ГРОЙСМАН от партии «Совесть Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные предоставлены КИУ в Винницкой области.

По результатам экзит-пола, 79,8% опрошенных ответили, что они проголосовали за действующего мэра В.ГРОЙСМАНА («Совесть Украины»), 9,3% - набрал кандидат Антон БОЙДАЧЕНКО («Всеукраинское объединение» Свобода»), 3,4% – Валерий ПАЛИЙ (Народный Рух Украины), 1,4% - Владимир ЗАВАЛЬНЮК (Европейская партия) и 0,6% - Андрей КЛОЧКО (партия «Экология и социальная защита»). 5,5% опрошенных ответили, что они голосовали «против всех» кандидатов на должность мэра Винницы.

В общей сложности было опрошено 2 тысячи избирателей на выходе с 40 избирательных участков, то есть по 50 - избирателей на каждом участке.

Общая погрешность выборки составляет 2,2%.

723 опрошенных избирателя или 36,2% отказались от участия в экзит-поле.