Ющенко подозревает Конституционный Суд в коррупции и других нарушениях

Президент Украины Виктор Ющенко направил письмо Председателю Конституционного Суда Украины Ивану Домбровскому, сообщает пресс-служба Президента.

В письме Ющенко обращает внимание председателя КС, что по результатам проверки, осуществленной Службой безопасности Украины, установлены факты, которые могут быть охарактеризованы как коррупционные деяния со стороны судьи Конституционного Суда Украины, что «объективно играет ключевую роль во время подготовки и рассмотрения дела относительно соответствия Конституции Украины Указа Президента Украины от 2 апреля 2007 года № 264 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины». В связи с этим Служба безопасности Украины направила Председателю Конституционного Суда Украины письмо с просьбой разобраться в этой ситуации.

«К тому же есть основания считать, что в процессе открытия производства по упомянутому делу, определения судьи-докладчика, принятия дела к рассмотрению имели место нарушения Регламента Конституционного Суда Украины», – отмечает В. Ющенко.

«Как Глава государства и гарант соблюдения Конституции Украины обращаю Ваше внимание на обстоятельства, которые, по моему убеждению, нуждаются в принятии Вами адекватных решений. При таких обстоятельствах предлагаю Вам принять всевозможные меры с тем, чтобы обеспечить объективность и беспристрастность во время рассмотрения отмеченного дела в суде», – идет речь в письме Президента к Председателю КС.

Информация об обращении Ющенко к Домбровскому сегодня в 09:27 была размещена официальным интернет-представительством Президента Украины.

Напомним, что сегодня в 9:30 Конституционный Суд начал рассмотрение дела о соответствии Конституции указа Виктора Ющенко о роспуске парламента.