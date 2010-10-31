Экзит-пол по Украине

Партия регионов побеждает на выборах в областные советы в целом по Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты экзит-пола компании GfK, проведенного по заказу партии “Единый Центр”, которые были обнародованы на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, на выборах в областные советы Украины Партия регионов набрала 36,2% голосов избирателей, партия “Батькивщина” – 13,1%, “Фронт Змін” – 6,8%, Коммунистическая партия – 5,9%, “Свобода” – 5,1%, “Сильная Украина” – 4,3%, “Единый Центр” – 1,6%.

Против всех проголосовали 7,2% опрошенных избирателей.

Компания GfK-Украина проводила экзит-пол в 9 приоритетных регионах. Всего опрос проводился на 560 избирательных участках при участии свыше 1110 интервьюеров. Свыше 2000 респондентов были опрошены в каждой из 9 приоритетных областей. Респонденты вбрасывали анкеты с результатами своего голосования в специальные ящики, что гарантировало анонимность их ответов. Опрос длился с 08:00 до 17:00 во всех населенных пунктах, кроме областных центров и Кривого Рога (с 08:00 до 19:00).