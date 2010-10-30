Киевская ТИК не пустила на выборы ни фальшивую "Батьківщину", ни настоящую

Киевская областная территориальная избирательная комиссия упразднила регистрацию кандидатов от фальшивой "Батькивщины" в Киевский облсовет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе " Батькивщины", такое решение ТИК приняла на вечернем заседании 30 октября.

"Это решение ТИК - за день до выборов - свидетельствует об одном-единственном: власть преднамеренно раздула конфликт вокруг нашей партии, устроила фарс в судах и органах юстиции", - заявил председатель легитимной Киевской областной партийной организации "Батькивщина" Константин БОНДАРЕВ.

"Из-за преступных действий власти настоящая "Батькивщина" фактически отстранена от местных выборов на Киевщине. Невзирая на то, что списки псевдо-"Батькивщины" отменены, мы все равно не сможем принять участие в избирательных гонках в облсовет", - отметил К.БОНДАРЕВ.

"Но власть непременно за это еще ответит, потому что нарушены не только наши права. В первую очередь, нарушены права украинских граждан, которых власть сознательно лишила альтернативы", - убежден лидер киевской «Батькивщины».

По словам К.БОНДАРЕВА, " Батькивщина" не признает результаты выборов в Киевской области, потому что оппозиция не смогла принять участие в них.

Как сообщал УНИАН, 28 октября Окружной административный суд Киева упразднил постановление Киевской областной ТИК о регистрации кандидатов в Киевский облсовет от нелегитимной "Батькивщины".

Территориальная избирательная комиссия должна была в связи с этим решением суда упразднить регистрацию нелегитимной "Батькивщины".

В субботу заместитель главы Центральной избирательной комиссии Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ заявила, что результаты выборов в Киевский облсовет могут быть признаны недействительными, если региональный теризбирком не упразднит регистрацию списка "клонов" партии "Батькивщина".