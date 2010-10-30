Азаров: модернизацию ГТС обсудит «достаточное количество стран»

Вопрос модернизации украинской газотранспортной системы будет обсужден в Брюсселе 22 ноября в формате Украина - Европейский Союз – Россия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире телеканала «Интер».

"22 ноября в Брюсселе будет встреча представителей энергетического бизнеса Европы… Достаточное количество стран будет представлено, с участием Украины, Европейского союза и России. Это будет первая трехсторонняя встреча, которая, на мой взгляд, должна дать ответ, какими темпами, какими силами, какими ресурсами, и с участием каких сторон будет осуществляться модернизация нашей ГТС", - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в ходе визита Н.АЗАРОВА в Брюссель 13-14 октября Европейская комиссия согласилась с предложением Украины о проведении трехсторонней встречи Украина - ЕС - Россия по обсуждению вопроса о модернизации украинской ГТС.

Эту встречу планируется провести на уровне министров энергетики Украины Юрия БОЙКО и России Сергея ШМАТКО с участием Еврокомиссара по вопросам энергетики Европейского Союза Гюнтера ЭТТИНГЕРА.