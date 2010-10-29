Зачем Януковичу честные выборы?

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заинтересован, чтобы выборы в органы местного самоуправления 31 октября прошли максимально прозрачно.

Об этом заявил в эфире телеканала «Интер» премьер-министр Украины, глава Партии регионов Николай АЗАРОВ, отвечая на вопрос журналиста о позиции В.ЯНУКОВИЧА как почетного главы Партии регионов относительно местных выборов.

«Виктор Федорович ЯНУКОВИЧ у нас почетный председатель Партии регионов и это, скажем, не свадебный генерал. Безусловно, это неформальный лидер наш и для него, конечно, как президента Украины самая главная задача, чтобы выборы консолидировали нацию, консолидировали людей, не раскололи страну», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, если местные выборы пройдут честно и демократично, то тем политическим силам, которые хотели бы дестабилизировать ситуацию в Украине, не удастся это сделать.

«Поэтому, безусловно, президент заинтересован в том, чтобы выборы прошли максимально честно, прозрачно. И, по большому счету, не имеют особого значения какие-то проценты или победит ли кандидат от Партии регионов в каком-то городе или нет. Мы должны этими выборами как бы завершить избирательные процессы в этом году и окончательно сконцентрироваться на решении громаднейших задач», - заявил Н.АЗАРОВ.

По его словам именно с этим связано требование В.ЯНУКОВИЧА обеспечить проведение выборов таким образом, чтобы не было никаких нареканий со стороны наблюдателей.