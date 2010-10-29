Наливайченко просит наблюдателей обратить внимание на Львов

С просьбой обратить внимание на попытку устранить из избирательного процесса кандидата в депутаты в областной совет от «Нашей Украины» во Львове Мирослава Сеника и кандидатов от других оппозиционных партий председатель политсовета «Нашей Украины» НАЛИВАЙЧЕНКО обратился к международным наблюдателям.

В обращении он сообщает о том, что 29 октября в 18:00 состоится заседание Львовской областной ТИК с целью отмены регистрации кандидатов в депутаты от «Нашей Украины» и «Фронта перемен» во Львовский областной совет за их замечания относительно формирования избирательных комиссий. Критика того, что из избирательных комиссий исключили представителей самых рейтинговых партий в регионе, по утверждению НАЛИВАЙЧЕНКО, расценена как давление на ТИК.

«Я вижу в таких действиях политическую расправу провластных сил над оппозиционными кандидатами, которые являются наиболее вероятными победителями в своих округах», - отмечает в документе нашеукраинец.

Напомним, сегодня стало известно о том, что председателем одной из ТВК была подана жалоба в территориальную избирательную комиссию на кандидата в депутаты в областной совет от «Нашей Украины» во Львове Мирослава Сеника и нескольких других кандидатов на местных выборах.