Левочкин говорит, что изменения в правительстве - не за горами

Максимум, через два месяца завершится административная реформа, что приведет к изменению персонального состава правительства и структуры исполнительной власти в целом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН сегодня на брифинге в Киеве.

Он рассказал о возможном алгоритме, который видит Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ относительно дальнейшей судьбы, структуры и персонального состава правительства.

“Сначала будет проведена административная реформа. Будет определена структура правительства, структура центральных органов исполнительной власти. После этого будет формироваться, в соответствия с Конституцией, персональный состав Кабинета министров. И пройдет процедура переназначения людей, которые были назначены на должности в соответствии с категорией президентской номенклатуры после возобновления действия Конституции 1996 года”, - сказал С.ЛЕВОЧКИН.

Глава АП выразил убеждение, что эти процессы в рамках административной реформы состоятся в течение ближайших месяцев. “Два - максимум”, - уточнил С.ЛЕВОЧКИН.