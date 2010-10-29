Наша Украина заявляет, что их кандидата в последний день хотят снять с гонки

Председатель политсовета «Нашей Украины» расценивает вопрос о снятии с выборов главы Львовского облсовета, «нашеукраинца» Мирослава Сеника как давление со стороны власти. Об этом он заявил, общаясь с жителями г. Мостиска, что на Львовщине, сообщает официальный сайт НУ.

Интернет-ресурс напоминает, что Мирослава Сеника и нескольких других кандидатов Львовская ТИК хочет снять с выборов за критику действий комиссии, которая выбросила из избирательного процесса представителей оппозиционных партий.

«Каждая наша ячейка станет на защиту Мирослава Сеника. Мы категорически будем противостоять давлению оккупационной власти, которая пытается снять с регистрации сегодня, в последний день кампании, нашего кандидата – трусливо, за закрытыми дверями», - отметил Наливайченко.

«Эти ребята проиграли государство, начали войну и агрессию против собственного народа», - сказал он, оценивая действия представителей власти.

«Мы этого не допустим и не отдадим ни одного голоса оккупантам», - заверил политик. «Мы не сдадим ни одного нашего однопартийца, потому что на выборы «Наша Украина» идет командой и борется за каждого члена нашей команды», - прибавил Наливайченко.

Мирослав Сеник, который в настоящее время является первым номером в списке «Нашей Украины» в облсовет, а также кандидатом в мажоритарном округе Львова, считает, что если его и еще ряд кандидатов безосновательно снимут с избирательного процесса, то это станет вопиющим нарушением избирательного закона. «Мы не сделали ничего противозаконного! Мне тяжело сказать, каким будет решение, но я уверен в своей правоте. Если снятие с избирательного процесса произойдет, то речь будет идти исключительно о политическом решении, которое не имеет под собой правовых оснований», – заявил «нашеукраинец».