В ПР решили праздновать с пятницы, и сгоняют в «массовку» госслужащих?

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что местная власть использует государственных служащих как бесплатную политическую рабочую силу.

Об этом он заявил сегодня в комментарии УНИАН.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что Партия регионов сегодня планирует провести свой форум, во время которого будут организованы прямые включения из регионов, и, по высказыванию “председателя одной обладминистрации, превратить последние дни выборов в праздник для народа”. “Очевидно “праздник” решили отмечать с пятницы. По замыслу, в областных центрах должны собраться местные форумы в поддержку власти, которые продемонстрируют единство нынешней власти с народом”, - сказал Н.ТОМЕНКО. В то же время, по его словам, в этом “празднике” есть проблема, поскольку нынешняя власть принуждает госслужащих принимать участие в этом мероприятии.

“Для примера, в Черкасской области во все управления областной и местных администраций, и в районные, пришли разнарядки об обязательном сборе государственных служащих на этот форум”, - сказал он. Н.ТОМЕНКО заметил, что стратегии работы Партии регионов на массовых мероприятиях существенно изменились. Он напомнил, что эта партия, находясь в оппозиции, преимущественно, за деньги мобилизировала студентов, а теперь “бесплатно сгоняют государственных служащих”. “При нынешнем хаосе в избирательной кампании такое очередное использование админресурса даже не заметно на фоне массовых нарушений. Но заложниками такой политики опять стали государственные служащие, которые должны работать на территориальные общины, а не быть массовкой на избирательных митингах”, - отметил вице-спикер.