Нашеукраинцы требуют включить в список Гриценко и исключить Ивченко

Председатель Львовской областной организации “Народного Союза Наша Украина” Петр ОЛИЙНЫК отозвал свою кандидатуру из списка кандидатов в народные депутаты от НСНУ в интересах министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время V съезда НСНУ в Киеве.

П.ОЛИЙНЫК, выступая с трибуны, попросил делегатов съезда считать это его заявление официальным.

Кроме того, во время съезда с требованием включить в список кандидатов в народные депутаты от НСНУ А.ГРИЦЕНКО выступил и председатель Харьковской областной государственной администрации Арсен АВАКОВ. «Это будет наша гордость», - сказал он.

Такое предложение А.АВАКОВА и П.ОЛИЙНЫКА поддержал еще ряд областных организаций партии.

В то же время представители Полтавской и Харьковской областных организаций выступили с требованием вычеркнуть из списка кандидатов в народные депутаты Алексея ИВЧЕНКО в связи с тем, что его фамилия звучала не в одном скандале».