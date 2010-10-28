Студентов сняли с пар на встречу с Костусевым?

Сегодня по приказу ректора Одесского государственного экономического университета Михаила ЗВЕРЯКОВА студентов этого вуза сняли с пар для встречи в актовом зале с кандидатом в мэры Одессы Алексеем КОСТУСЕВЫМ, сообщил УНИАН руководитель управления молодежной и семейной политики Одесского горсовета Андрей ЮСОВ.

Как уточнил А.ЮСОВ, «действующим законодательством агитация в учебных заведениях Украины запрещена».

«Вот я и призываю все контролирующие избирательный процесс органы: избирательную комиссию, правоохранительные органы, международных и других наблюдателей обратить должное внимание на это очередное грубое и недопустимое правонарушение со стороны кандидата на должность городского головы Алексея КОСТУСЕВА», - сказал А.ЮСОВ.

Он напомнил, что «организация встречи в этом одесском вузе, а несколькими днями раньше в Политехническом университете и других государственных вузах является очевидным проявлением применения административного ресурса или давления на молодежь со стороны руководства Одесской облгосадминистрации и председателя Антимонопольного комитета Украины Алексея КОСТУСЕВА».