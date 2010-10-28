Польские таможенники могут заблокировать границу с Украиной?

Работники Таможенной службы Польши могут решиться на проведение акции протеста, которая значительно затруднит пересечение восточной границы страны.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщили представители нескольких профсоюзов польских таможенников, которые, однако, не смогли ответить на вопрос, когда может быть принято решение о проведении акции протеста.

Глава Объединения профсоюзов Таможенной службы Польши Барбара СМОЛИНСКА сказала, что на данный момент не располагает информацией о планируемой на ближайшее время акции. В то же время, по ее словам, ситуация развивается очень динамично.

В свою очередь, представитель профсоюза Celnicy pl Славомир СИВЫ заявил, что 90% таможенников, работающих на границе в мобильных группах, возмущены принятой Министерством финансов, которая курирует службу, классификацией сотрудников.

«Все взбудоражены. Не хватает одной искры, чтобы повторилась ситуация января 2008 года», - сказал он, напомнив, что тогда движение грузового транспорта на восточной границе было практически заблокировано.

Представитель профсоюза отметил, что изменения в нормативных актах приравнивают сотрудников, которые прослужили на таможне 20 лет, до уровня тех, кто только начинает свою работу, что „демотивирует сотрудников” таможни и „открывает окно к росту коррупции”.

С.СИВЫ добавил, что изменения также ограничивают возможности карьерного роста и увеличения зарплаты, отметив, что большинство таможенников получают небольшую зарплату.

Представитель Минфина сообщил УНИАН, что министерство не располагает информацией о возможных акциях протеста таможенников на восточной границе Польши.

Справка УНИАН. Согласно польскому законодательству, таможенники не могут проводить традиционные акции протеста. В то же время они могут массово брать отпуска или протестовать "по-итальянски": очень скрупулезно все проверять, что может привести к формированию на границе длинных очередей.