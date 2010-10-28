Международный наблюдатель: ситуация в Одессе наихудшая

Предвыборная ситуация в Одессе является «наихудшей с 2002 года».

Такое заявление обнародовал сегодня представитель Комитета «За открытую демократию» Брайан МЕФФОРД, который намерен провести в пятницу пресс-конференцию в «морской столице».

Как передает коореспондент УНИАН, по его мнению, «существует реальная угроза, что эти местные выборы отбросят далеко назад украинскую демократию с точки зрения ее достояния и честности в проведении выборов».

«Впрочем, мы все же надеемся, - отметил он, - что при условии заблаговременного привлечения внимания к этим проблемам местные органы власти и избирательные комиссии в Одессе сделают все необходимое для исправления возникших проблем и обеспечения того, чтобы окончательные результаты выборов правдиво отображали волю избирателей».

«Учитывая возникшие проблемы в предвыборной среде, - резюмировал Б.МЕФФОРД. - Комитет «За открытую демократию», который осуществляет мониторинг выборов с точки зрения их соответствия международным демократическим стандартам и нормам, принял решение направить большую часть своей миссии для наблюдения за выборами в Одессе.