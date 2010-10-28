Журналисты возьмут под контроль выборы в Днепропетровске

В Днепропетровске 170 членов участковых избирательных комиссий являются членами двух комиссий одновременно, что является нарушением избирательного законодательства. Об этом на пресс-конференции в Днепропетровске сообщил председатель областной общественной организации „Независимая ассоциация журналистов” Иван КРАСИКОВ.

По его словам, по результатам проведенного мониторинга, в УИК города не соблюден паритет представительства между провластными и оппозиционными партиями. В частности, непарламентская партия „Гражданская солидарность” при 5 кандидатах в депутаты в собственном списке на выборах в Днепропетровский горсовету имеет 840 членов УИК.

И.КРАСИКОВ также отметил, что Днепропетровска городская территориальная избирательная комиссия нарушила ст. 13 м ст. 25 Закона „О выборах в местные советы”, начав на день позже от установленного законодательством срока свою работу. Также ГТИК до этого времени не обнародовала списки кандидатов в депутаты городского совета.

По данным мониторинга Независимой ассоциации журналистов, присутствие на местных телеканалах Днепропетровской области кандидатов в депутаты от Партии регионов и ее союзников являются доминирующими.

„На областном государственном и муниципальном телеканале Днепропетровска информации о деятельности оппозиции вообще нет”, - отметил И.КРАСИКОВ.

Он также сообщил, что 31 октября Независимая ассоциация журналистов будет осуществлять мониторинг хода выборов с целью выявления нарушений. Для этого планируется задействовать 8 мобильных групп (по 1 на каждый район города), куда будут входить 16 журналистов из разных регионов Украины.