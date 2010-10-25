Тимошенко до сих пор не дождалась приглашения от Януковича

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ей не поступало обращение от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА относительно встречи для обсуждения ситуации с местными выборами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала сегодня, комментируя заявление главы государства, что он готов встретиться с представителями оппозиции, чтобы обсудить соответствующую тему.

«Это его заявление так же, как и все остальные заявления, которые он делает, являются неправдой. Это циничные, пустые сообщения обществу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что эти заявления В.ЯНУКОВИЧА не опираются на реальные дела. Лидер «Батьківщини» также заметила, что В.ЯНУКОВИЧ неоднократно заявлял, что он является гарантом проведения честных выборов, однако уже сегодня каждый гражданин Украины «ощутил на себе реальное действие такой гарантии». «Никаких приглашений нет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.