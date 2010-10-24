Активисты ЕЦ завтра в Донецке будут пикетировать управление СБУ

Завтра, 25 октября, с 10.00 активисты Донецкой областной организации партии «Единый Центр» начнут бессрочное пикетирование областного Управления Службы безопасности Украины (Донецк, ул. Щорса 62) в знак протеста против удержания под стражей кандидата на должность Донецкого городского головы от «Единого Центра» Андрея АМБРОСЕНКА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

В пресс-службе напомнили, что «А.АМБРОСЕНКА задержали сотрудники спецслужбы за надуманными обвинениями утром 22 октября».

Коллегия лидеров «Единого Центра» расценила это задержание как политическое, что свидетельствует о попытке местной власти силами СБУ отстранить от участия в выборах кандидата с высокими шансами на победу.

Донецкая областная организация «Единого Центра» подала в органы власти официальную заявку на проведение пикета. Акция протеста с 6.00 будет транслироваться в режиме он-лайн на сайте sbu.eipt.org.