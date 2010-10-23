Российский генерал обвиняет Тимошенко в том, что «отсидел за нее»

Во время предвыборных поездок по регионам Юлию Тимошенко сопровождают специально отобранные журналисты. Остальным представителям прессы не разрешают задавать вопросы лидеру «Батькивщины». Об этом пишет «ForUm», уточняя, что такая ситуация, в частности, сложилась во время недавней поездки Тимошенко в Чернигов и Сумы.

Издание предполагает, что такие меры вызваны интересом прессы к результатам международного аудита деятельности правительства Юлии Тимошенко, которую провели компании Trout Cacheris, Akin Gump Strauss Hauer & Feld и Kroll, итогам проверки Контрольно-ревизионного управления Украины. А также к обвинениям российского генерала Георгия Олейника, который утверждает, что из-за «мошеннических схем» Тимошенко лишился свободы. (На днях генерал озвучил свои обвинения в репортаже канала УТР). По данным «ForUm», на пресс-конференции в Сумах Тимошенко проигнорировала просьбу одного из местных журналистов прокомментировать обвинения генерала.

Интернет-издание напоминает, что суд над руководителем Управления военного бюджета Минобороны РФ Георгием Олейником в начале 2000-х стал крупнейшим в истории России делом о коррупции. Генерала обвинили в растрате 323 миллионов долларов, которые корпорация «Единые энергетические системы Украины», возглавляемая Тимошенко, не заплатила Министерству оборону в рамках межправительственного соглашения по поставкам украинских стройматериалов в обмен на российский газ. Газ в Украину ушел, а стройматериалы в Россию так и не поступили. Генерал Олейник лично обращался к Тимошенко с просьбой погасить долги, требовал с ней очной ставки в суде. Тимошенко на судебном процессе не появилась. Генерал, который провел за решеткой более трех лет, лишился звания, пенсии и боевых наград, считает, что его назначили «стрелочником».

Генерал Олейник заявил СМИ, что он намерен добиваться в российских судах восстановления своего честного имени.