Тимошенко призвала Януковича и Ющенко не разрывать Украину

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО призывает нынешнего Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и бывшего Виктора ЮЩЕНКО отказаться от использования исторических фактов для разделения Украины на две части.

"Тяжело смириться с мыслью, что политики используют историю – что последние пять лет, что сейчас - уже начался новый отсчет времени новой власти. Используют исключительно для того, чтобы устроить раздор внутри своего собственного народа, и когда не хватает профессиональных аргументов для стратегии развития страны, то берут историю и начинают этой историей пугать одну часть страны, а затем другую. Я хочу обратиться к политикам – как к бывшему Президенту, так и к сегодняшнему Президенту: оставьте в своих разборках историю в покое", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Харькове, комментируя открытие выставки "Украинские праведники. Волынская резня: жертвы ОУН-УПА".

Как сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО, по убеждению лидера “Батькивщины”, историей должны заниматься профессиональные историки.

"Пусть ученые выясняют, где, что и как происходило в нашей общей исторической жизни, а политики пусть займутся наведением порядка в экономике, социальных вопросах, пусть наведут порядок с коррупцией в собственных рядах, пусть сделают это для того, чтобы люди увидели, что в политике есть мораль. А то, что сегодня история используется как красная тряпка, чтобы травить одну часть Украины на другую – вот, собственно, аморальные политики и используют такой инструмент", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.