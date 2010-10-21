ГПУ готовит документы для экстрадиции Данилишина

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины не владеют информацией, где именно в Чехии и при каких обстоятельствах был задержан бывший министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИНА.

Как сообщил в комментарии УНИАН начальник пресс-службы Генпрокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО, "нас не информировали где его задержали". Более того, добавил он, Генпрокуратура не занималась розыском и задержанием Б.ДАНИЛИШИНА - она давала на это соответствующее поручение правоохранительным органам.

По словам Ю.БОЙЧЕНКО, теперь ГПУ начала подготовку необходимых документов для процедуры экстрадиции экс-министра в Украину.

Как сообщал УНИАН, 20 октября с.г. заместитель генерального прокурора Виктор ЗАНФИРОВ заявил, что экс-министр экономики Украины, академик Б.ДАНИЛИШИН был задержан 18 октября в Чехии во время обращения за помощью в лечебное учреждение.

Между тем адвокат бывшего министра экономики Украины Степан УКРАИНЕЦ заявил в комментарии УНИАН, что Б.ДАНИЛИШИН сам решил встретиться с украинскими следователями, и добровольно пришел на эту встречу в посольство Украины в Чехии в сопровождении адвокатов. Адвокат подчеркнул, что задержание Б.ДАНИЛИШИНА состоялось прямо на территории посольства.

В то же время, в посольстве Украины в Чехии не подтверждают, что в понедельник, 18 октября, их посещали следователи Генеральной прокуратуры Украины, экс-министр экономики Б.ДАНИЛИШИН и его адвокаты.

По информации МВД Украины, Б.ДАНИЛИШИН “обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 "Злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украины”.