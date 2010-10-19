Луценко нашел арбитра нации

Лидер «Народной самообороны», экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что первый президент Украины Леонид КРАВЧУК может стать «объединительной фигурой для украинской оппозиции».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил на пресс-конференции в Черновцах.

«Кто может стать объединительной фигурой для украинской оппозиции? Я не нашел новых фигур, которые это смогут сделать. Поэтому можно было бы вернуться к объединительному диалогу во главе с первым президентом Украины Леонидом Макаровичем КРАВЧУКОМ», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

«Лично для себя я считаю, что мы погрузились в политические процессы в страны наподобие 1999 года. Мне кажется, что Леонид Макарович, у которого были разные периоды в политической истории, за последние два-три года является великим. Он, фактически, стал арбитром нации. Леонид КРАВЧУК по-отечески мог бы взять на себя возобновление демократического движения с правом сказать: «Цыц!» тем, кто забывает об ответственности перед страной за своими мелкими амбициями. С моей точки зрения, он не только имеет право объединить оппозицию, но это и его обязанность, как первого президента, защитить независимость и демократию в стране. Он является одним из немногих, кого хочется слушать политикам в демократическом лагере. Я озвучил это предложение и самому Леониду Макаровичу и коллегам. Теперь ожидаю ответа», - добавил политик.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН относительно сроков проведения следующих парламентских выборов, Ю.ЛУЦЕНКО отметил: «Если все считают, что в силу вступила Конституция 1996 года, то «де-юре» новые парламентские выборы, конечно, должны состояться весной следующего года».

Однако, по его мнению, очевидно, что и ЛИТВИН лично, и вся гвардия просроченных, то есть не нужных никому «тушек», будут всячески цепляться за власть и проведут в парламенте решение об увеличении полномочий на пять лет. Я думаю, что выборы парламентские будут осенью 2012 года, следовательно, все активные политические процессы начнутся следующей осенью».

«За этот год задача оппозиции – смоделировать одну или две демократические платформы: БЮТ и параллельный проект, который должен заменить то, что сегодня называется НУ-НС. Я не претендую ни на одну главную роль в этом процессе, но поддержу кого-либо, кто предложит понятную демократическую альтернативу обществу», - добавил политик.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, у него были «определенные иллюзии», что объединить оппозицию сможет «Батькивщина» Ю.ТИМОШЕНКО, но этого не произошло. «Думаю, политики должны это сделать буквально в ближайшее время. Первый сигнал подал Арсений ЯЦЕНЮК, заявив о возможности объединения в единую демократическую партию. Я приветствую такие заявления и считаю такой подход очень правильным», - отметил он.