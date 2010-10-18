У Азарова предложат инвалидам покупать квартиры в складчину

Кабинет министров Украины разрешил приобретать однокомнатные квартиры для обеспечения жильем инвалидов ВОВ первой группы, на протяжении длительного срока пребывающих в очереди на получение жилья, в объектах незавершенного жилищного строительства со сроком ввода в эксплуатацию в первом квартале 2011 года.

Об этом говорится в постановлении «О внесении изменений в Порядок использования в 2010 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для обеспечения жильем инвалидов Великой Отечественной войны первой группы, которые на протяжении длительного времени пребывают в очереди на получение жилья» (№942 от 12 октября т.г.), размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, в случае предоставления однокомнатной квартиры, ее площадь не может превышать 50 кв. м.

При этом в случае, когда по результатам процедуры закупки стоимость 1 кв.м общей площади жилья превышает предельную стоимость, определенную данным постановлением, оплата разницы стоимости может осуществляться за счет средств местного бюджета и/или средств граждан, которым предоставляется такое жилье.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития и строительства намерено завершить программу обеспечения жильем инвалидов Великой отечественной войны I группы до конца ноября текущего года.

В этом году на обеспечение жильем инвалидов Великой отечественной войны за счет общего фонда Минрегионстроя выделено 140,4 млн. грн.